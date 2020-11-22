Kısıtlamaya rağmen eğlence mekanına gidenlere ceza yağdı



- Şişli’de kısıtlamaya uymayan bir eğlence mekanındaki 142 kişiye toplamda 451 bin 560 TL para cezası kesildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler,Şişli'de bir eğlence mekanının Korona virüs kısıtlamalarına rağmen faaliyet gösterdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bahse konu eğlence mekanına gittiğinde çok sayıda kişinin bir arada bulunduğunu, maske ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını ve içeride sigara içildiğini gördü. 451 bin 560 TL ceza kesildi Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, sosyal mesafe kurallarına uymayan 142 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçundan toplam 451 bin 560 TL, mekanda sigara içen 4 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince 760 TL para cezası kesti. Ayrıca 6 kişiyi sigortasız çalıştırdığı tespit edilen mekan sahibi de işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi. (YEŞ-YM-



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