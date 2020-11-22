Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamaya rağmen eğlence mekanına gidenlere ceza yağdı

Kısıtlamaya rağmen eğlence mekanına gidenlere ceza yağdı

Operasyon anına ait polis kamerası görüntüsü

( İSTANBUL )- Kısıtlamayı hiçe sayan eğlence mekanına ve müşterilere toplamda: 451 bin 560 TL ceza kesildi İSTANBUL

Para Cezası Eğlence Mekanı Polis Merkezi Polis Kamerası Harekete Geç 


- Şişli’de kısıtlamaya uymayan bir eğlence mekanındaki 142 kişiye toplamda 451 bin 560 TL para cezası kesildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler,Şişli'de bir eğlence mekanının Korona virüs kısıtlamalarına rağmen faaliyet gösterdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bahse konu eğlence mekanına gittiğinde çok sayıda kişinin bir arada bulunduğunu, maske ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını ve içeride sigara içildiğini gördü. 451 bin 560 TL ceza kesildi Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, sosyal mesafe kurallarına uymayan 142 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçundan toplam 451 bin 560 TL, mekanda sigara içen 4 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince 760 TL para cezası kesti. Ayrıca 6 kişiyi sigortasız çalıştırdığı tespit edilen mekan sahibi de işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi. (YEŞ-YM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement