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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkanlara ceza yağdı

Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkanlara ceza yağdı

Polislerden görüntü

Hafta Sonu Yağışlı Hava Trol 

-Yağıştan görüntü
-Yağmurlu havada yapılan denetimden görüntü

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yağışlı havaya rağmen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamaya devam ederek, kısıtlamayı ihlal eden araçları kontrol etti. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce’de kısıtlamayı ihlal edenlere yönelik kent merkezinde uygulama gerçekleştirildi.
Şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri Rıhtım Caddesinde, eski otogar kavşağında uygulama yaptığı esnada yağmur başladı.
Yağışın durduramadığı uygulamada, kısıtlamayı ihlal eden 8 kişiye 3 bin 150 liradan 25 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. (EB-BCT-
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