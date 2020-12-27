Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamaya rağmen çocuklar halı sahada maç yaptı

Kısıtlamaya rağmen çocuklar halı sahada maç yaptı

parkta oynayan çocuklar

( İSTANBUL )- Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta top oynayan çocuklar pes dedirtti İSTANBUL

Kamera Cep Telefonu 


- Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen oyun parkı ve halı sahada oyun oynayan çocuklar pes dedirtti. Yaklaşık 20 çocuğun oyun parkında maskesiz ve mesafesiz şekilde vakit geçirdiği o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir oyun parkı ve halı sahada çekilen görüntülerde yaklaşık 20 çocuk sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen top oynadı. Mahallede yaşayan çocukların ve gençlerin yasak olmasına rağmen maskesiz ve mesafesiz şekilde oyun parkında vakit geçirmesi pes dedirtti. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement