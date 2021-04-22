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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kısıtlamaya rağmen asker konvoyu yaptılar, araçtan sarkıp havaya ateş açtılar

Kısıtlamaya rağmen asker konvoyu yaptılar, araçtan sarkıp havaya ateş açtılar

Gencin silahla havaya ateş etmesi

Sosyal Medya Sayılar Asker Konvoyu Cep Telefonu Antalya 

-Tekrar otomobile girip çıkması ve ateş etmesi
-Görüntü cep telefonu, antalya ftp geçildi

( ANTALYA )- Asker uğurlama konvoyundaki araçtan sarkıp binaların arasında havaya ateş etti ANTALYA

- Antalya’da asker uğurlama konvoyunda, bir kişinin etrafı binalarla çevrili sokakta ilerleyen aracın camından sarkarak, havaya tabancayla defalarca ateş etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Korona virüs vaka sayılarının 55 -60 bin aralarında seyrettiği şu günlerde, yasak olmasına karşın Antalya’daki asker eğlenceleri sürüyor. Son olarak Kepez ilçesi Şafak Mahallesi’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, asker uğurlama konvoyunda bir kişinin araç camından dışarıya sarkarak tabancayla havaya defalarca ateş etmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Etrafı binalarla çevrili sokakta ilerleyen konvoyda, çevredeki vatandaşlara da aldırış etmeyen gencin bu tehlikeli eğlence görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Konvoydaki araçların eğlence anında sürekli korna bastığı da görüntülere yansıdı.
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