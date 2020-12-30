Kısıtlamaya bir gün kala dikkat çeken trafik yoğunluğu

-Detaylar



( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL



- Yılın son günü korona virüs salgını nedeniyle uygulanacak olan 4 günlük kısıtlamanın bir gün öncesinde, Beylikdüzü ve çevresinde yoğun trafik oluştu. Trafik, havadan da görüntülendi. Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında yarın akşam saat 21.00'da başlayacak ve 4 gün sürecek olan kısıtlama öncesinde E-5'te dikkat çeken trafik yoğunluğu yaşandı. Belediyenin trafik verilerine göre il genelinde yoğunluk yüzde 65 olarak görüldü.

Beylikdüzü - Avcılar istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Büyükçekmece istikametinde de yer yer yoğunluk gözlendi. Trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi. (MD-ZA-



loading...