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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kısıtlamaya bir gün kala dikkat çeken trafik yoğunluğu

Kısıtlamaya bir gün kala dikkat çeken trafik yoğunluğu

Havadan drone ile görüntüler

Trafik Yoğunluğu 

-Detaylar

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- Yılın son günü korona virüs salgını nedeniyle uygulanacak olan 4 günlük kısıtlamanın bir gün öncesinde, Beylikdüzü ve çevresinde yoğun trafik oluştu. Trafik, havadan da görüntülendi. Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında yarın akşam saat 21.00'da başlayacak ve 4 gün sürecek olan kısıtlama öncesinde E-5'te dikkat çeken trafik yoğunluğu yaşandı. Belediyenin trafik verilerine göre il genelinde yoğunluk yüzde 65 olarak görüldü.
Beylikdüzü - Avcılar istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Büyükçekmece istikametinde de yer yer yoğunluk gözlendi. Trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi. (MD-ZA-
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