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Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu

Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu

vatandaşlardan görüntü

Hatıra Fotoğrafı Gölgeli Tarihi Mekan Normalleşme Pazar Günü 

-uyuyan vatandaştan görüntü
-fotoğraf çeken vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır’da ilk yasaksız pazar günü vatandaşlar dışarıya akın etti DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da normalleşmenin ilk haftası vatandaşlar tarihi mekanlarda gölgelik yer aradı, kimi uzanıp yattı, kimi ise sohbet eşliğinde serinledi. Diyarbakır’da aylar sonra kaldırılan pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Tarihi Sur ilçesi Hz. Süleyman Camii önündeki bahçeyi dolduran vatandaşların çoğunun hatıra fotoğrafı çekerken, kimi ağaç gölgesinde uykuya kaldı, kimi ise sohbet eşliğinde serinledi.
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