Kısıtlamasız ilk pazar gününde Konyaaltı Sahili doldu taştı

--güneşlenenler detay

--denize girenler detay

--Konyaaltı sahilinde görüntüler

--Röportajlar

--Sahilin yukarıdan görüntüsü



( ANTALYA - ÖZEL)- Sahilde denize girmeye gelen vatandaş: “Yasaklar hep kalksın, biz hasta olmaya razıyız” ANTALYA



- Kısıtlamanın kalktığı ilk pazar günü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili doldu taştı. Güneşlenmek için zor yer bulunan sahilde, 7’den 70’e yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Antalyalılarda deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Sahile denize girmek için gelen Filiz Kaplan ise çok eğlendiğini belirterek “Yasaklar hep kalksın, biz hasta olmaya razıyız” dedi.

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kısıtlamanın kalktığı ilk Pazar gününde insan akınına uğradı. Deyim yerindeyse iğne atsanız yere düşmeyecek kalabalıkta olan sahilde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bile yer bulmakta zorlandı. Konyaaltı Sahilinde dalgasız denizin tadı doyasıya çıkartılırken Alanya İncekum Plajında dalgalar hakimdi. Can kurtaranlar İncekum Plajında sürekli olarak vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. “Yasaklar hep kalksın, biz hasta olmaya razıyız” Konyaaltı Sahiline denize girmeye gelen Filiz Kaplan, “Sahile ilk geldiğimizde yer bulmakta zorlandık, sabah çok daha yoğundu. Öğleden sonra bu hafiflemiş hali. Çok eğleniyoruz, su çok güzel, sıcak. Yasaklar hep kalksın, biz hasta olmaya razıyız. Kalabalık olmayacağını bilsem herkes Antalya’da yaşasın derim” diye konuştu.

“1.5 yıldan sonra çok güzel stres attık” Ailesi ile birlikte denizin tadını doyası çıkartan Dudu Küçükyaman, “ Biz bebeğim için geldik sahile. Güzel ama çok kalabalık. Az önce daha kalabalıktı. Sahilde yer bulmakta zorlandık. Yukarıda çimlerde vakit geçirdik burası kalabalık diye boşalınca sahile indik. Su muhteşem, herkese tavsiye ediyorum. Kaçırmasınlar bu fırsatı. 1.5 yıldan sonra çok güzel stres attık. Özellikle çocuklar için muhteşemdi” şeklinde konuştu.

(EA-SM-

