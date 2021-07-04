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Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı

Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı

Yağmurdan görüntü

Yağmur Sağanak Yağmur Alabalık Sağanak Pazar Günü 

-Koşanlardan görüntü
-Duraklara saçak altlarına sığınanlardan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Uzun bir aradan sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü kalabalık olan Taksim'de aniden bastıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteorolojinin uyarılarının ardından Taksim'de sağanak yağmur etkili oldu. Uzun bir aradan sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi olmayan kimi vatandaşlar ıslanırken, kimisi de otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığınarak yağmurdan korundu.
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