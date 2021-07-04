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Kısıtlamasız ilk pazar günü Galata Köprüsü olta balıkçıların akınına uğradı
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamasız ilk pazar günü Galata Köprüsü olta balıkçıların akınına uğradı

Kısıtlamasız ilk pazar günü Galata Köprüsü olta balıkçıların akınına uğradı

Balık tutanlar

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-Köprüde yürüyenler
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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk pazar günü Galata Köprüsü olta balıkçılarının akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinde köprüye gelen vatandaşlar, uzun bir aradan sonra balık tutmanın keyfini çıkarttı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle uzun süre pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kısıtlamanın kalktığı ilk pazar günü Galata Köprüsü'nün üstü, olta balıkçılarının akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren balık tutmak köprüye gelen balıkçılar, sosyal mesafe kurallarına uyarak oltalarını denize salladı. Bazı vatandaşlar ise köprüde yürüyerek yasaksız pazarın keyfini sürdü.
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