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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamasız ilk Cumartesi günü trafik yoğunluğu

Kısıtlamasız ilk Cumartesi günü trafik yoğunluğu

Trafik yoğunluğu

Hafta Sonu Trafik Yoğunluğu 

-Uzun araç kuyrukları
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Hafta sonu Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre saat 11.05’de trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak oluştu. Yeni normalleşme kararlarının açıklanmasıyla birlikte hafta sonu Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. İstanbul’da kısıtlamanın kaldırılmasının ardından trafikte yoğunluk oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre saat 11.05’de trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak oluştu.
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