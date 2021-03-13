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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamasız hafta sonunda Amasra’ya yoğun ilgi

Kısıtlamasız hafta sonunda Amasra’ya yoğun ilgi

tarihi köprü ve kale fotoğraf çeken gezen insanlar

Polis Aracı Polis Hafta Sonu Hediyelik Eşya Tarihi Mekan 

-banklarda oturan insanlar
-yürüyüş yollarında gezen insanlar
-sahil kenarları
-tekne turları
-çekiciler çarşısı hediyelik eşya alan insanlar
-röportajlar
-polis aracından anons ve uyarılar

( BARTIN ) BARTIN

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı orta riskli iller arasındaki Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra ilçesi ziyaretçi akınına uğradı. Sarı kategoride yer alan ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı orta riskli iller arasında yer alan Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra ilçesi ziyaretçi akınına uğradı. Bartın’ın yanı sıra çevre iller ve metropol şehirlerden çok sayıda ziyaretçi ağırlayan ilçede Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü gibi tarihi alanlarda yoğunluk oluştu. Tarihi mekanların yanı sıra hediyelik ürünlerin satıldığı Çekiciler Çarşısı’da ilgi gören bölgeler arasında yer aldı. Bazı vatandaşların Büyük Liman ve Küçük Liman mevkilerindeki banklarda güneşin tadını çıkardıkları görülürken Amasra çevresinde düzenlenen tekne turları da büyük ilgi gördü. Fotoğraf tutkunları ise Amasra sokaklarını ve tarihi mekanlarını turlayarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Emniyet ekiplerince vatandaşlar maske, sosyal mesafe gibi tedbirler hususunda anonslar yapılarak uyarıldı. Yine yapılan anonslarla kafe, restaurant gibi yeme-içme hizmeti sunan işyerlerinde HES kodu sorgulama zorunluluğuna dikkat çekildi. Amasra’ya Ankara’dan geldiğini ifade eden Osman Özkan, “Pandemi döneminde sessiz sakinliği arayan, stresten uzaklaşmak isteyen herkesi Amasra’ya bekliyoruz. Bizde aynı şekilde Ankara’dan geldik. Çok güzel bir yer tavsiye ediyoruz. Çok eğlenceli” dedi.
Bu dönemde insan biraz nefes almak istiyor tabi. Bizde hem tarihini görelim hem denizini görelim istedik. Ankara’dan geldik arkadaşlarımla. Az öncede Amasra Müzesi’nin gezdik. Birazcık nefes almış olduk tabi buranın vermiş olduğu denizin güzel havasıyla” ifadelerinde bulundu. (BB-
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