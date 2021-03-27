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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamasız güneşli Cumartesi gününde Avcılar Sahili’nde yoğunluk

Kısıtlamasız güneşli Cumartesi gününde Avcılar Sahili’nde yoğunluk

Sahilde yürüyen insanlar

Hava Sıcaklığı Bakanlar Kurulu Bisiklet Güneşli 

-Bisiklet kiralama noktasından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamasız geçen cumartesi gününde havanın güneşli olmasını fırsat bilenler kendini dışarı atarken Avcılar sahilde de yoğunluk oluştu. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bakanlar kurulundan alınan kararlar neticesinde geçtiğimiz haftalarda İstanbul için cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte hissedilen hava sıcaklığının kar yağışlı geçen haftanın ardından 12 derecelere yükselmesi ve güneşim çıkması ile birlikte vatandaşlar kendini sokağa attı. Avcılar Sahili’ne gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluştururken bazılarının ise maskesini çenesine indirdiği gözlendi. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’e bağlı İSPARK tarafından hizmete sunulan bisiklet kiralama alanında sosyal mesafe kuralları da zaman zaman hiçe sayıldı.
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