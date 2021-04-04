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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamasız deniz keyfinde Rus turist yoğunluğu

Kısıtlamasız deniz keyfinde Rus turist yoğunluğu

Sahilden geniş plan detay

Polis Yabancı Turist Başkent Polis Ekipleri 

-Güneşlenen turistler
-Spor yapan turistler
-Denize giren Rus turistler
-Sahildeki turistlerden detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Turizm kenti Antalya’da, kısıtlamadan muaf tutulan turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sahillerde özelikle Rus turistlerin yoğunluğu göze çarptı. Turizmin başkenti Antalya’da bugün hava ve deniz suyu sıcaklığı 18 derece, nem oranı ise yüzde 69 olarak ölçüldü. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler de soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde aldı. Nisan ayı olmasına karşın yakıcı güneş eşliğinde uzun süre güneşlenen turistler, denize de girerek bol bol yüzdü. Bazı turistler sahil bandında spor yapmayı tercih ederken, polis ekipleri maske ve mesafe konusunda denetimler gerçekleştirdi. Rus turistlerin yoğunluğu göze çarptı Sahildeki yoğunluğun geçtiğimiz aylardaki kısıtlama haftalarına göre daha fazla olduğu dikkat çekerken, özellikle Rus turistlerin yoğunluğu da göze çarptı. Rus turistler bol bol güneşlenip, Akdeniz’in serin sularında uzun süre kulaç attı. .
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