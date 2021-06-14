Kısıtlamasız cumartesi gününde vatandaş restoran ve kafeleri tercih etti.

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce uygulanan kapanmalar sonrası kademeli normalleşme sınırları içerisinde Cumartesi’nin serbest olması vatandaşları mutlu etmeye devam ediyor. Güzel havayı fırsat bilen vatandaş soluğu restoran ve kafelerde aldı. Uzun süredir devam eden Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri olarak uygulanan tam kapanma nedeniyle bir süredir restoran ve kafeleri paket servis hizmeti vermekteydi. Kafe ve restoranlar normalleşme süreciyle koronavirüs önlemleri çerçevesinde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak tekrardan hizmete açılmıştı. Normalleşme süreciyle tekrardan misafirlerini ağırlamaya başlayan kafe ve restoranlar, cumartesi kısıtlamasının kalkmasıyla yeniden doldu. Uzun süredir evlerinde sıkılan vatandaşlar güzel havanın da etkisiyle soluğu restoran, kafe ve parklarda aldı. Restoran ve kafelerin yeniden hizmete açılmasından hem işletme sahipleri hem de vatandaş memnun kaldı. Uzun bir süre sonra dışarı da yemek yemenin güzel olduğunu belirten Zülfücan Karaköse, ”Mutluyuz, uzun süredir evlerdeydik. Yeniden restoranlarda yemek yemek sosyal mesafeye uyarak insanların güler yüzüyle hoş sohbetiyle birlikte olmayı özlemişiz” diye konuştu.

Müşterilerin dışarıda yemek yemeyi özlediklerini belirten İzzetin Oral ,” çok mutluyuz, müşterilerimiz ise daha çok mutlu. Onlarda dışarıda yemek yemeyi çok özlemişler. Gelen müşterilerimiz ile zaten bir aile gibiyiz. Gerçekten onlarda bizleri çok özlemişler. Burada sosyal mesafe kuralına uyarak hep beraber oturup sohbet edip yemek yiyoruz” dedi.



