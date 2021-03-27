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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamasız cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kısıtlamasız cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

Trafikten drone görüntüsü

Trafik Yoğunluğu Trol 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Kısıtlamasız cumartesi'nde yoğunluk havadan görüntülendi İSTANBUL

- Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaşırken, Cevizlibağ'da trafikteki yoğunluk havadan görüntülendi. Yaklaşık 3.5 ay süren kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların Cevizlibağ'da oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Öte yandan İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaştı. (İD-YM-
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