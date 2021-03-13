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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamasız 2’inci cumartesi sabahında trafikte hareketlilik

Kısıtlamasız 2’inci cumartesi sabahında trafikte hareketlilik

Araçlardan görüntü

Üst Geçit Trafik Yoğunluğu Trol 

-Üst geçitte ve durakta bekleyen vatandaşlardan görüntü
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da kısıtlamasız 2’inci Cumartesi sabahında yollarda trafik hareketliliği yaşandı. Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 20’lere çıkarken metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluklar yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşmenin 2’inci haftasında yollarda hareketlilik başladı.
Yenibosna E-5 üzerinde araçlar yoğunluk oluştururken Cevizlibağ İstikametinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu sabahın ilk saatleriyle birlikte yüzde 20’lere ulaştı. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar da üst geçitte hareketlilik oluşturdu. Metrobüs ve otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi ihlal ettiği görüldü.
(AY-YM-
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