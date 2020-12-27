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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamanın ve denizin keyfini turistler çıkardı

Kısıtlamanın ve denizin keyfini turistler çıkardı

Varyant detay

Polis Güneşli Hava Güneşli Polis Ekipleri 

-Sahil detay
-Yüzenler detay
-Güneşlenenler detay
-Turistler detay
-Denize giren rehber Mehmet Turgut röp.
-Sahil yolundaki denetimlerden detay

( ANTALYA )- Sessizliğe bürünen sahilde turistler denize girdi, bazıları güneşlendi- Korona virüs kısıtlamasında dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı ANTALYA

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ıssızlığa bürünen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili turistlere kaldı. Bazı turistler denize girdi, bazıları güneşlendi. Turizm kenti Antalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar güneşli havaya rağmen dışarı çıkmadı. Kısıtlamanın ikinci gününde kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Hafta sonu yoğunluğun oluştuğu sahil şeridinde polis ekipleri otomobil ve yayalar üzerinde denetim yaptı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de ıssızlığa büründü. Sahilde sadece kısıtlamadan muaf turistlerin yer aldığı görüldü.
Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya’da, bazı turistler deniz keyfi yaptı. Dalgalı denizde turistler uzun süre yüzdü. Deniz keyfi yapan turizmci Mehmet Turgut, “Turistler gibi bizde yasaktan muafız. Sahil ve denizin keyfini yapıyoruz. Yasaklar bitip her şeyin normale dönmesini istiyoruz. Kimse yok sahilde içimizde bir burukluk var. Antalya çok farklı bir yer. Havanın sıcak olması nedeniyle şanslıyız. Deniz hafif soğuk olsa da dışarıda üşümüyorsunuz” dedi.

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