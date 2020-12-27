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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı

Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı

Boş sokaklardan detaylar

Polis Hafta Sonu Gesi Polis Ekipleri Irak 

-Polis araçlarından detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da hafta sonu yasağının son gününde caddeler boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Erzurum’da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlamanın son gününde de kurallara uyan Erzurumlular caddeyi boş bıraktı. Sokağa çıkan vatandaşların ise polis ekipleri tarafından izin belgesi olup olmadığı kontrol edildi. Kısıtlama Pazartesi sabah saat 05.00’da sona erecek.
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