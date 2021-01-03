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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim

Kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim

Çarşıdan Görüntü

Kuruyemiş Market Güvenlik Güçleri 

-Şehirden Görüntü
-Ulu Camiden Görüntü

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mardin'de cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçleri denetimlerine devam etti. Türkiye genelinde perşembe saat 21.00 itibari ile başlatılan ve pazartesi saat 05.00'a kadar devam edecek olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Mardin sokakları boş kaldı. Cadde ve sokakların boş kaldığı Mardin'de market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerini açtı. Bazı vatandaşlar evlerine yakın yerlerde bulunan açık işletmelerde ihtiyaçlarını karşılarken, güvenlik güçlerinin de denetimlerine devam ettiği görüldü.
Kentin birçok noktasında denetimlerini sürdüren güvenlik güçleri, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.
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