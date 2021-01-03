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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamanın son gününde Çanakkale'de sessizlik sürüyor

Kısıtlamanın son gününde Çanakkale'de sessizlik sürüyor

drone görüntüsü

Kordon Akkale 

-detay görüntüler

( ÇANAKKALE -ÖZEL-DRONE) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, korona virüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin sessizliğe bürünen en işlek noktaları drone ile havadan görüntülendi.Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00'den Pazartesi sabahı 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma sınırlamasına büyük oranda uyuluyor. Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında sabaha kadar denetimlerine devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kentin simgelerinin de aralarında olduğu Saat Kulesi, İskele Meydanı, kordon boyu, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi işlek cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, o anlar da drone ile havadan görüntülendi.
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