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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamanın sabahında yangınla uyandılar

Kısıtlamanın sabahında yangınla uyandılar

drone görüntüsü

Yaşlı Adam Trol 

-Çatısı alev alan binaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Mahalle sakinleri
-Yangından yara almadan kurtulan yaşlı adamla röp.
-Detay

( TOKAT -DRONE) TOKAT

- Tokat’ta sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında mahalle sakinleri yangınla uyandı. Tek başına yaşayan yaşlı adam yangından yara almadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre; Hocaahmet Mahallesi Güneş Sokakta yalnız yaşayan 81 yaşındaki Hüseyin Kaya’nın ikamet ettiği tek katlı evde yangın çıktı. Yaşlı adam kendi imkanları ile evden çıkmayı başarırken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangın müdahale etti. Mahalle sakinleri yangını diğer evlere sıçrama ihtimali nedeni ile korku dolu gözlerle izledi. Büyümeden kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangından yara almadan kurtulan yaşlı adam ise bir yakının evine götürüldü. Yangından yara almadan kurtulan Hüseyin Kaya, sobayı yakmaya çalışırken yangının çıktığını söyledi.

Biranda dumanların yayıldığı evden kendi başına çıkmayı başardığını ifade eden Kaya, yaşadığı korku dolu anları dile getirdi.
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