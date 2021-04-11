Kısıtlamanın keyfini sahilde Çiko çıkardı

-Çiko detay

-Çiko'nun sahibi ile komutları alması

-Çiko'nun suya atlaması

-Çiko'nun yüzmesi

-Çiko'nun koşması

-İbrahim Şimşek detay



( ANTALYA -ÖZEL)- Arama kurtarma köpeği Çiko, bomboş sahilde koşturup saatlerce yüzdü ANTALYA



- Korona virüs kısıtlamasının uygulandığı yerlerden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, arama kurtarma köpeği Çiko’ya kaldı. Sahile sahibi ile gelen ve yıllarca AKUT’un arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan labrador cinsi, Çiko’nun saatlerce denizde yüzdü. Turizm kenti Antalya’da korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sahiller kısıtlamadan muaf turistlere ve evcil hayvanlarını gezdiren kişilere kaldı. Bölgede oturan emekli polis İbrahim Şimşek, kendisi gibi kısa süre önce AKUT’taki görevini tamamlayan 6 yaşındaki Çiko ile sahile geldi. Yıllarca AKUT’ta sayısız arama kurtarma faaliyetine katılan ve canlar kurtaran Çiko’nun en büyük tutkusu ise suda yüzmek. Şimşek’in suya attığı cisimleri getiren Çiko, metrelerce açığa kadar da yüzdü. Kıyı ile sahilin birleştiği noktada bir ileri bir geri koşan Çiko, kendine ayrılmış gibi olan sahilde saatlerce zaman geçirdi. "Sudan çıkmıyor" Emekli İbrahim Şimşek, yaklaşık 1.5 yıldır Çiko ile Konyaaltı’nda yaşadığını söyledi.



Son dönemde en büyük hobilerinden birinin korona virüs sürecindeki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahile gelmek olduğunu dile getiren Şimşek, “ Çiko suyu özellikle de denizi çok seviyor. Her hafta sonunu köpeğim ile sahilde belirli süre zaman geçiriyorum. Çiko ve ben çok şanslıyız. Çiko çok şanslı onu kıskanıyorum. Sudan hiç çıkmıyor”dedi.

"Bomboş sahilde keyif yapıyor" Çiko hakkında bilgiler veren Şimşek, “ Çiko 6 yaşında labrador cinsi. Suyu gördüğü zaman durmuyor. Su düşkünü bir hayvan. AKUT’ta görev yaptı yıllarca. Arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldı. Bir yıl önce emekliliğe ayrıldı, artık birlikte yaşayacağız. Çiko’nun, komutlarımı dinlemediği tek yer su, saatlerce duralım onu sudan çıkaramayız. Akıllıdır ve başarılı görevler ifa etti. Ona sahip olmaktan mutluyum. Bomboş sahilde oda keyif yapıyor”diye konuştu.

(İA-



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