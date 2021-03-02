- Kısıtlamanın kaldırıldığı Van’da esnaf hazırlıklarını tamamladı

-Temizlik çalışmalarından görüntü

-Mutfaktan görüntü

-İşçilerin çalışması

-Röportajlar

-Diğer detaylar



( VAN ) VAN



- Van’da restoran, lokanta, kafeterya gibi işletmeler kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte tüm hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir” müjdesinin ardından Van’da esnaf sabah saatlerinde iş yerlerini açtı. Günler önce hazırlıklarına başlayan esnafın bir kısmı bugün müşteri kabul ederken, bazısı ise yarın hizmet vermeye başlamak üzere son hazırlıklarını tamamladı. İHA muhabirine konuşan kahvaltı salonu işletmecisi Fariz Gül, korona virüs tedbirleri doğrultusunda aylar sonra yeniden hizmet vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade eden Gül, “Hazırlık aşamamız yaklaşık bir haftadan bu yana başladı.

Biz bu normalleşmenin bölgesel veya il bazında olacağını duyduğumuz zamandan bu yana temizlik işlerine başladık. Tüm çalışmalarımızı tamamladık. Dün gece Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla hizmetimize başlayacağız. Bu süreci atlatmamız için hepimizin, bu tedbirleri çok sıkı tutması gerekiyor. Pandemi sıkıntılarını çok ağır yaşadık ve bedelini çok ağır ödedik. Bir daha aynı duruma düşmemek için, bu süreci çok sıkı denetim altında tutmamızda yarar var. Mesafelerimiz, maskemiz, oturma düzenimiz, iş yerlerimizin yüzde 50 kapasite ile çalışması, bunların hepsi önemli ve hepsini bire bir uygulamamız gerekiyor” dedi.

Çay evi işletmecisi Dolayı Öztürk ise normalleşmeden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirerek, “Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılardan dolayı bugün tezgahlarımızın açılması memnuniyet vericidir. Gerçekten çok sevinçliyiz. Temizliğe bir hafta önceden başladık. Maske, mesafe, hijyen bizim vazgeçilmezimizdir. Öncelikle bu kurallara uyuyoruz, kurallarımıza uyduktan sonra, hastalık da git gide düşecek. Allah bir an önce bu salgını başımızdan def etsin. Bir birimize sarılmayı, tokalaşmayı, selam vermeyi nasip etsin” diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)



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