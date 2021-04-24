Kısıtlamanın ikinci gününde de denetimler sürüyor

-Polis ekipleri denetimlerinden görüntü

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Korona virüs tedbirleri kapsamında 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da Perşembe günü akşam saat 19.00 itibarıyla başlarken, kentte, kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekiplerinin denetimleri devam etti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca hafta sonları tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Perşembe günü akşam saat 19.00’da başladı.

82 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kalırken, kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkesin kısıtlamaya uyduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin birçok bölgesinde kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başlarken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı Diyarbakır’da denetimlerin kent genelinde aralıksız devam ettiği belirtildi. (RK-AKK-Y)



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