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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti

Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti

E5 karayolunda trafik

Hafta Sonu Kalaba 

-Metrobüslerde insan kalabalığı
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Hafta sonu belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar yollara akın etti. Ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu sabah saat 5’te sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
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