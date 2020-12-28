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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlamanın ardından hareketlilik başladı

Kısıtlamanın ardından hareketlilik başladı

Trafikten görüntü

Toplu Taşıma Üst Geçit Trafik Yoğunluğu 

-Vatandaşlardan görüntü
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren kısıtlama bu sabah sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla yollarda trafik yoğunluğu oluşurken toplu taşımalarda da hareketlilik yaşandı. Korana virüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren kısıtlama sabah 05.00 itibariyle tamamlandı. Kısıtlamanın sona ermesiyle Yenibosna’da E-5 üzerinde Avcılar ve Cevizlibağ istikametine doğru araç yoğunluğu oluştu. Trafikte kimi zaman yoğunluktan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar da üst geçitlerde yoğunluğa neden oldu. Metrobüs ve otobüs duraklarında toplu taşımaya binmek isteyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

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