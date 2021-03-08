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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Trafikten görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hafta Sonu Toplantı Trafik Yoğunluğu La Paz Kabine Toplantısı 


- Kontrollü normalleşme kapsamında uygulanan 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla pazartesi günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu oluştu. Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, geçtiğimiz kabine toplantısında Cumartesi gününün kısıtlamadan muaf tutulmasıyla birlikte vatandaşlar Cumartesi gününü dışarıda değerlendirdi. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi.
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