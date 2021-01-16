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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamanın 6’ncı haftasında kurallara uyuluyor

Kısıtlamanın 6’ncı haftasında kurallara uyuluyor

Cadde ve sokaklardan görüntü

Polis Hafta Sonu Gesi Polis Ekipleri Trol 

-Araç geçişinden görüntü
-Kontrol noktasından görüntü
-görevli polisin araçları durdurması
-detaylar

( VAN ) VAN

- İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6’ncı haftasında da Van sessizliğe büründü. Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Gece 21.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak. Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoluğun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin en yoğun olduğu bölgelerde sadece kısıtlamadan muaf olanlar işlerine giderken, genel olarak vatandaşın kurallara uyduğu gözlemlendi. Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yapıyor. Ekipler, kimlik kontrolünün yanında, iş yeri belgesi ve plaka kontrolü de yaptı.
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