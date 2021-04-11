Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı

Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı

-Cadde ve meydanlarda bulunan sokak hayvanlarının çekilen genel ve detay görüntüleri

Hafta Sonu Hayvan Severler Sokak Hayvanı Yasaklar Sokak Hayvanları 

--Hayvan severler tarafından sokak hayvanları beslenirken çekilen detay görüntüler
--Vatandaşlardan Habip Argıç ile yapılan röportaj

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- Iğdırlı hayvanseverler hafta sonu kısıtlamalarında aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Artan korona virüs vakalarının önüne geçmek için Iğdır’da hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ediyor. Yasaklar kapsamında Iğdırlılar kurallara uyarken aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarının imdadına ise hayvan severler yetişti. Kendi imkanlarıyla kasaplardan et alan hayvanseverler yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının karınlarını doyuruyor. ‘En az kendimiz kadar bu hayvanları da düşünmeliyiz’ Hafta sonu kısıtlamalarında sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını ve bu yüzden vatandaşların sokak hayvanlarını unutmamaları gerektiğini hatırlatan Habip Argıç, “Bilindiği üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde caddelerde bir sürü sokak hayvanı cadde ve meydanlarda yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizlerde hayvan severler olarak elimizden geldiğince bu sokak hayvanlarının yeterli bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Kedi ve köpek maması alarak yada kasaptan çıkan artık etlerle sokak hayvanlarını doyurmaya çalışıyoruz. Ancak sokak hayvanları sadece hafta sonu kısıtlamalarında değil diğer günlerde de hatırlanmalı ve yiyecek ihtiyaçları karşılanmalı. En az kendimiz kadar bu hayvanları da düşünmeliyiz.” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement