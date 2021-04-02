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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlamalara saatler kala alıveriş yoğunluğu yaşandı

Kısıtlamalara saatler kala alıveriş yoğunluğu yaşandı

-Cadde yoğunluk detay

Hafta Sonu Alışveriş Kuruyemiş Market Aritas 

--Alışveriş yapan insanlar detay
--Yapılan röportaj ve detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saatler kala alıveriş yoğunluğu yaşandı. Risk haritasında haftalardır yüksek riskli iller arasında yer Bilecik'te bugün 21:00'da başlayacak kısıtlama pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Hafta sonu evlerinde geçirecek olan Bilecikliler kısıtlamalara saatler kala alıveriş yoğunluğu yaşadı. Başta, manav, kuruyemişçi ve marketlerde yoğunluk yaşanırken, esnaflar bu yoğunluktan memnun olduğu gözlendi. Kuruyemişçi İlhan Öztürk, bugün ayrı bir yoğunluk yaşadıklarını anlatarak, "Uzun bir ara sonra yeniden Bilecik'te Cumartesi günün sokağa çıkma kısıtlaması yaşanacak. Bugün işlerimiz çok yoğundu. Bizler cumartesi günleri açmaya başladığımız bu yoğunluk yaşanmıyor. Bazı müşterilerimiz dükkan içi yoğun olunca içeri girmek istemiyorlar. Vatandaşlar son güne alışverişlerini bırakmasalar, bu yoğunluklar yaşanmaz. Umarım bu virüs biter de tüm iş yerleri eski haline döner" dedi.

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