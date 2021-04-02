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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlamalar Balıkesir’de başladı

Kısıtlamalar Balıkesir’de başladı

Uygulama yapan polisler

Polis Hafta Sonu Toplantı Sokağa Çıkma Yasağı Kabine Toplantısı 

-şehrin boş cadde ve sokakları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Kırmızı renk grubundaki illerde uygulanacak olan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması çok yüksek riskli il Balıkesir’de de başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kurulan kabine toplantısı sonrasında açıklanan kararlarda kırmızı renk grubundaki illerde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Kararın açıklanmasının ardından kırmızı renk grubundaki Balıkesir’de Cuma günü saat 21:00 itibariyle başlayan ve Pazartesi 05:00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı.
Yasağın başlamasıyla beraber Balıkesir adeta sessizliğe büründü. Kısıtlama saatlerinde kolluk kuvvetleri şehrin birçok noktasında sıkı denetimlerini sürdürüyorlar.
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