Kısıtlamadan muaf olanlar ve turistler korona virüsü unuttu

-İstiklal Caddesinden görüntü

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( İSTANBUL )-İstiklal Caddesi ve sahillerde insan seli İSTANBUL



- Korona virüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar ve turistler İstinye, Ortaköy ve İstiklal Caddesine akın etti. İstiklal Caddesinde ve sahillerde gezenlerin sosyal mesafe kuralı, maske kullanımına dikkat etmedikleri görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada haftasonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının tekrar uygulanacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından çok yüksek riskli ve orta riskli olan 58 ilde dün akşam saat 21.00 itibariyle geçerli olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

58 ilin içinde olan İstanbul’da kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar ile turistlerin sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına dikkat etmedikleri görüldü.

İstiklal Caddesinde insan seli Şehrin önemli noktalarından olan Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesinde oluşan yoğunluk dikkat çekti. Kısıtlamadan muaf olanlarından bazılarının maskelerini tam olarak takmadıkları bazılarının ise hiç takmadığı görüldü.

Sahil havası virüsü unutturdu Sarıyer İstinye ve Beşiktaş Ortaköy sahillerinde de kısıtlamadan muaf olanların önlemleri dikkate almadıkları ve güzel havayı fırsat bilerek yürüyüşe çıktıkları görüldü.





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