Kısıtlamadan çıkan nikah salonuna koştu

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( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce Belediyesi nikah dairesi, son yılların en yoğun dönemini yaşıyor. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük artış gösterirken, 3 memur ortalama yarım saatte bir nikah kıyıyor. Aşılanma çalışmalarının hızlanması ve vaka sayılarındaki belirgin düşüşün ardından 1 Haziran tarihinden itibaren tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de nikâh dairelerinde, nikâh kıyım faaliyetleri başladı.

Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikâhlarını yaptırmak ve nikâh günlerini almak için belediye nikâh dairesi önlerinde yoğunluk oluşturuyor. Kısıtlamaların kalkmasının yaz aylarına denk gelmesiyle çiftler nikâh salonlarında 30 dakika arayla imza atmaya başladı.

Yüzlerce evlenme başvurusunu değerlendirerek çiftlere gün veren nikâh memurlarının yükünü azaltmak isteyen Düzce Belediyesi geçen sene iki olan memur sayısını üçe çıkardı. Üç nikâh memuru ile çiftlerin taleplerine cevap veren Düzce Belediyesi nikâh dairesi hafta içi en az 10 nikâh kıyarken bu sayı hafta sonları 35’e kadar çıkıyor. Memurlar, akşamları salonlara da giderek çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor. Geçen seneye göre yüzde 14 artış Düzce Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı nikâh dairesi, 2020 yılının 12 ayında 1410 çiftin nikâhını kıyarken 2021 yılının ilk 7 ayında 739 çifti dünya evine girmesini sağladı. Öte yandan geçtiğimiz sene Temmuz ayında 209 çift evlilik sevinci yaşarken 2021 Temmuz ayında bu sayı 239’a yükselerek yüzde 14’lük artış gösterdi. Pandemi tedbirleri bırakılmıyor Özellikle hafta sonu her 30 dakika içinde bir çifti dünya evine giriyor. Düzce Belediyesi nikâh dairesi, pandemi tedbirlerini de elden bırakmıyor. Nikâh salonuna HES kodu ile çiftlerin yakınları alınırken salona 30 kişiden fazla davetlinin girmesine izin verilmiyor. Ayrıca diğer çiftlerin ve yakınlarının da farklı kapılardan girip çıkmasına özen gösteriliyor.

