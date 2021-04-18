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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada yüksek riskli iller arasında bulunan Kilis'ten 'bu kadarına pes' dedirten görüntüler

Kısıtlamada yüksek riskli iller arasında bulunan Kilis'ten 'bu kadarına pes' dedirten görüntüler

Çarşıda motosiklet ile dolaşanlar

İftar Yemeği Market Gori 

-genel ve detaylar
-motosiklet, otomobil ve yaya olarak dolaşanlar
-genel ve detaylar
-kuralara olmayarak gezenler
-yapılan röportaj
-genel ve detaylar

( KİLİS -ÖZEL) Kısıtlamada yüksek riskli iller arasında bulunan Kilis'ten "bu kadarına pes" dedirten görüntüler KİLİS

- Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine saatler kalmasına karşın çok sayıda vatandaş kuralara uymayarak sokaklarda gezdikleri gözlendi. Tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Kilis'te de sürüyor. Vatandaşların bir bölümü, market, ekmek alma bahanesiyle otomobilleri ile motosikletleri ile kent merkezinde tur atmaları dikkat çekti. Ailecek ramazan gezmesine ve iftar yemeğine giden vatandaşların, bir bölümü yasak kurallarını ihlal ederken, maske dahi takmadıkları gözlendi. Korona vakalarında kırmızı kategoride bulanan Kilis'te, yetkililerin bütün uyarısı ve alınan tedbirlere bazı vatandaşların uymadığı gözleniyor. (MAD-LO-Y)
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