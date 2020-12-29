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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kısıtlamada yolda kalan şoförün imdadına polis ekipleri yetişti

Kısıtlamada yolda kalan şoförün imdadına polis ekipleri yetişti

Polis ekiplerinin gelişinden görüntü

Polis Telefon Görüşmesi Polis Ekipleri 

-Takviye yapılmasından görüntü
-Aracın çalışmasından görüntü
-Araçlardan görüntü
-Olaydan yakın ve genel plan görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de personel servisinin önce tekerleği patladı daha sonra aküsü bitti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yardım bulamayan şoförün imdadına polis ekipleri yetişti. Denizli’de personel taşımacılığı yapan Yüksel Türek, evine gittiği sırada tekerliği patladı. Tekerleğin tamiri için mobil lastikçi çağıran Türek, daha sonra marşa bastığı sırada ise aküsünün bittiğini fark etti. Birkaç telefon görüşmesinin ardından yardım bulamayan Türek, çareyi polis ekiplerinde buldu. O sırada devriye görevi gerçekleştiren polis ekiplerini fark eden Türek, yardım istedi. Polis ekipleri, Türek’in aracını takviye kablosuyla şarj ederek kısa sürede yardımcı oldu. Şehir içi servis taşımacılığı yaptığımı belirten Yüksel Türek, “Vardiya dönüşünde lastiğim patladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kimseye ulaşamadım. Devletin polisinden yardım istedim. Yardımcı oldular, yolumuza devam edeceğiz. Aracımızın marşı basmadı ve bu esnada takviye yaptık. Kolluk kuvvetlerimizden Allah razı olsun. Hepsi yardımcı oldular. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

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