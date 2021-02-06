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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada yayaya çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı

Kısıtlamada yayaya çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı

Kaza yeri trafik ekipleri detay

Hastane Sağlık Ekipleri Irak 

-Kaza yerinde ambulans detayı

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde 01 KE 320 plakalı otomobil sürücüsü sokağa çıkma kısıtlamasında yaya çarparak kaçtı. Edinilen bilgilere göre kaza Fehmi Ozel Turkay Caddesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Kazada Hüseyin Ataş isimli vatandaş hafif yaralanırken sürücüsü tespit edilemeyen 01 KE 320 plakalı otomobil trafik ekipleri tarafından incelemeye alındı. Olay yerinde yaralanan ve 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hüseyin Ataş tetkiklerinin ardından durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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