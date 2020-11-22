Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada yapılan alışveriş pahalıya patladı

Kısıtlamada yapılan alışveriş pahalıya patladı

polis ekiplerinin iş yeri içerisinde ceza

Polis Alışveriş Para Cezası Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri 

-ceza yiyen vatandaşın isyanı
-genel detay

( DÜZCE )-Kısıtlama saatinde tatlı alan şahsa ve pastane sahibine ceza yağdı DÜZCE

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Korona virüs kısıtlamaları kapsamında Düzce’de kurallara uymayan mekanlara ceza yağdı. Denetim yapan polis ekipleri, sokağa izinsiz çıkarak pastaneden tatlı alan şahsa ve pastane sahibine kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uyguladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran gibi işyerlerinin saat 20:00’dan sonra sadece paket servis yapabileceklerini açıklamasının ardından polis ekipleri, Düzce genelinde denetim yaptı. Denetimler sırasında polis ekipleri, bir işyerinde alışveriş yapıldığını belirledi. Pastaneye giren ekipler, tatlı almak için evinden çıkan şahsın izin belgesi olmadan dışarı çıktığını belirledi. Polis ekipleri kısıtlama saatinde tatlı almak için evinden çıkarak pastaneye gelen şahsa ve işyeri sahibine 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca pastaneden tatlı alan şahıs polislere sokağa çıkmanın yasak değil kısıtlama olduğunu savunarak, “Ev zaten burada. Alayımda geleyim diye düşündüm. Ne var bunda. Bu kadar da olmaz. Sıkmayın bizi bu kadar. Daraltıyorsunuz beni. Ben bunu haketmedim. Ben suç işlemedim. Ayrıca bu sokağa çıkma yasağı değil kısıtlama” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement