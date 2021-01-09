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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada Uşak'ta sokaklar boş kaldı

Kısıtlamada Uşak'ta sokaklar boş kaldı

Park ve bahçelerden görüntü

Şehit Hafta Sonu Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

-15 temmuz şehitler meydanından görüntü
-ismet paşa caddesinden görüntü
-sokak ve caddelerden görüntü

( UŞAK ) UŞAK

- Tüm Türkiye’de olduğu gibi Uşak’ta da başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarının 24.saatinde, kentin cadde ve sokakları boş kaldı. Kısıtlamalar kapsamında evde kalan Uşaklı vatandaşların gözde uğrak yerlerinden olan Ata Park ve İsmet Paşa Caddesi boş kaldı. Vatandaşların, korona virüs salgını sebebiyle hafta sonunu evde geçirince, kısıtlamanın 24. saatinde, caddeler ve meydanlar sadece polis ekipleri ve kısıtlamadan muaf insanlarla sınırlı kaldı. Alışıla gelen kalabalık görüntüsünden uzak bir akşam geçiren Uşak’ta polis ekipleri, kentin bir çok noktasında denetimler geçekleştirirken, denetimlerin kısıtlama süresince devam edileceği öğrenildi. (KK-MB-Y)
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