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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada trafik denetiminde vatandaşlara ceza yağdı

Kısıtlamada trafik denetiminde vatandaşlara ceza yağdı

Denetimlerden görüntü

Para Cezası Trafik Kuralları Emniyet Kemeri Trafik Denetimi Polis Ekipleri 

-çevrilen araçlardan görüntü
-cezai işlemlerden görüntü
-plakasız araçlardan görüntü
-cam filmlerinin sökümünden görüntü

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından yapılan denetimde 389 araç kontrol edilirken, 103 araç sürücüsüne 63 bin 108 TL para cezası uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasında ise izinli olmadıkları belirlenen 11 kişiye de 38 bin 159 TL para cezası uygulandı. Düzce Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince D-655 Karayolu Çamköy mevkiinde genel trafik denetimi gerçekleştirildi.
Yapılan uygulamada hem sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların izinli olup olmadığı kontrol edilirken, hem de araçların ve sürücülerin trafik kurallarına uygun olup olmadığı denetlendi. Yapılan denetimlerde güzergah üzerinde ki 389 araç kontrol edildi. Kontroller kapsamında 5 araç trafikten men edilirken, 103 araç sürücüsüne 'emniyet kemeri takmamak, direksiyon başında telefon ile konuşmak, cam filmi, muayene, sigorta, otomobil ile ticari ürün taşımak, plakasız trafiğe çıkmak, araç üzerinde trafiğe aykırı yazılar bulundurmak ve dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 63 bin 108 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasında izinli olmadıkları belirlenen 11 kişiye de 38 bin 159 TL para cezası uygulandı. (EB-HFV-
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