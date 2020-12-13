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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada top oynayan çocuklara polis baskını

Kısıtlamada top oynayan çocuklara polis baskını

Çocukların kaçma anı

( BURSA )- Bursa'da kısıtlamada halı sahada top oynayan çocuklar polisi görünce böyle kaçtı BURSA

Sokağa Çıkma Yasağı Cep Telefonu Polis Baskını Polis Ekipleri Turan Genç 


- Bursa'da kısıtlamada halı sahada top oynarken polis otomobilinin yaklaştığını gören çocukların kaçma anı kameralara böyle yansıdı.Edinilen bilgiye göre, olay Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup çocuk cuma gecesi başlayıp pazartesi sabah saat 05.00'te bitecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen halı sahada maç yaparken evlerinde oturan vatandaşlar tarafından fark edilip polise şikayet edildi.Olay yerine gelen polis araçlarını fark eden yaklaşık 20 çocuk bir anda halı sahadan çıkıp kaçmaya başladı.
O anlar dışarıdaki bir başka genç tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.Çeşitli yerlere kaçışan çocukların ortadan kaybolmasının ardından polis ekipleri normale döndü. Yine aynı mahallede sokağa çıkma yasağına rağmen bir parkta oturan gençlerin yoğunluğu da bu kadarına pes dedirtti.
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