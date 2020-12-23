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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Kısıtlamada taşlı sopalı kavga pahalıya patladı

- Kısıtlamada taşlı sopalı kavga pahalıya patladı

olay yerinden detay

Polis Hastane Bild Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri 

-ekiplerden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da, korona virüs kısıtlamasına rağmen sokağa çıkan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan taşlı sopalı ve aralarında çocuklarında bulunduğu kavgada 4 kişi yaralandı. Ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadıkları için yaklaşık 20 kişiye cezai işlem uygulandı. Olay, merkez Osmangazi İlçesi Panayır mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen iki grup Panayır Caddesi'nde, saat 22.00 sıralarında karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Aralarında çocuklarında bulunduğu taşlı sopalı kavgada, vücutlarının çeşitli yerlerinden 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki binalarda oturanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastanelere giderken, Tedaviye alınan yaralılardan yaralıların durumu iyi olduğu bildirildi.
Polis, sokakta bekleyen yaklaşık 20 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (GB-İHS)
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