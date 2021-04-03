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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada Taksim meydanı turistlere kaldı

Kısıtlamada Taksim meydanı turistlere kaldı

Taksim ve İstiklal caddesi drone görüntü

Hafta Sonu Takvim Gori 

-Detay görüntüler

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında, kırmızı kategorideki 58 şehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Cuma akşamı 21.00'de başladı.
Kısıtlama nedeniyle turistlere kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi drone ile havadan görüntülendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Normalleşme takvimine göre çok yüksek riskli iller arasında olan İstanbul'da kısıtlama saatleri cuma günü akşam 21.00 itibaren Pazartesi sabahı 05.00'e kadar oldu. Kısıtlamalı başlayan cumartesi gününde ise boş kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi drone ile havadan görüntülendi. (Sİ-YM-
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