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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kısıtlamada taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Cep telefon görüntüsü

İlk Müdahale Taksi Şoförü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yerinden aktüel görüntü
-Araçların çekiyle götürülmesinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da, kısıtlama saatinde kavşağa süratle giren taksiciler, bomboş yolda kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza, Kaynartepe Mahallesi Sunay Caddesi üzerinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süratle kavşağa giren 21 TT 1115 ve 21 TT 0622 plakalı otomobil sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksilerden biri takla atarak refüjde durabildi. Kazada 2 taksi şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle kapanan Sunay Caddesi, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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