Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada sokaklar hayvanlara kaldı

Kısıtlamada sokaklar hayvanlara kaldı

Kısıtlamada sokaklardaki hayvanlar

Hafta Sonu Hayvan Sokak Hayvanları 

-Cadde ve sokaklardan görüntü

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar sessizliğe büründü. Sessizliğin tadını ise sokak hayvanları çıkardı. Kırklareli’nde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri dahilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen sokak hayvanları keyifli dakikalar geçirdi. Kırklareli’nin en işlek cadde ve sokakları sakin olunca sokaklar hayvanlara kaldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı