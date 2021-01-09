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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı

Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı

Sokaklardan Genel,

Rüzgara Karşı Optimist Sokağa Çıkma Yasağı Hayalet Öğrenciler 

-sahillerden Genel,
-yelken Sporu Yapan Öğrenciler

( MUĞLA ) MUĞLA

- Türkiye’de dün akşam saat 21.00 itibariyle 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı Bodrum'u hayalet şehre dönerken, optimisci çocuklar ise denize yelken açtı. Koca sahil yelkenci çocuklara kaldı. Dünyaca ünlü Bodrum sahilleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Covid-19 önlemleri kapsamında Pazartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma yasağına Bodrum’da büyük ölçüde uyuyor. Çevre yolu haricinde ara sokaklar ve sahiller sessizliğe büründü. Yılın her mevsimi yoğun olan dünyaca ünlü Bodrum sahilleri tarihinin en sesiz günlerini yaşarken vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar riayet gösterdi. Çocuklar spor yapmaya devam etti Kısıtlama gününde spor yapan optimist öğrencileri denize açılarak yelken sporu yaptı. Minik öğrenciler rüzgara karşı mücadele etti. Onlarca minik sporcu denize açıldı. Yelken sporu yapan öğrenciler hem spor yaptı, hem de stres attı. (EA-İK-Y
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