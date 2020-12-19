Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada sokaklar atlara kaldı

Kısıtlamada sokaklar atlara kaldı

yol ortasında koşan iki at ile bir eşek

Kamera Osmanpaşa İlginç Görüntü Cep Telefonu 

-Taksici tarafından o anların görüntülenmesi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile boşalan caddeler başıboş atlarla eşeğe kaldı. Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boşalan cadde ve sokaklar ilginç görüntülere sahne oluyor. Tokat’ta kısıtlamanın başladığı gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Bulvarında başıboş durumda bulunan iki at ile bir eşeğin dolaşması kameralara yansıdı. Bir taksici tarafından cep telefonu ile görüntülen eşek ve atların cadde ortasında koşması sıra dışı görüntüler oluşturdu. Sokakların sakin olması nedeniyle caddede koşturan atların görüntüsü izleyenleri şaşırttı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement