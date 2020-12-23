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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kısıtlamada sokağa çıktılar, polisin 'dur' ihtarına uymayınca kaza yaptılar

Kısıtlamada sokağa çıktılar, polisin 'dur' ihtarına uymayınca kaza yaptılar

kaza yapan otomobil

Polis Çam Ağacı Makilik Alan Zabıta Dur İhtarı 

-kazadan genel, detay
-yaralılardan genel, detay
-otomobilden çıkan dumanlara müdahale

( MUĞLA )- Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi polisin 'dur' ihtarı üzerine kaçınca kaza yaptı: 2 kişi yaralandı MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi otomobille gezerken polisin ekipleri tarafından durdurulmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışan 2 kişi kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gece saatlerinde Neyzen Tevik Caddesi’nde seyreden 48 DZ 096 plakalı otomobil, polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Birkaç noktada daha polisin ihtarına rağmen durmayan araç, ilçe çıkışındaki Torba Kontrol Noktası’nda polislerin dur ihtarını dinlemeyerek süratli bir şekilde ilerlemeye devam etti. Bodrum - Milas Karayolu Torba Kaynar mevkisinde geldiklerinde virajı alamayan otomobil yoldan çıktı. Su kanalına çarpıp makilik alan giren, ardından da çam ağacına çarpan otomobil hurdaya dönerken otomobil sürücüsü Burak K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aykut A. yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis, zabıta ve Muğla 911 ekipleri kaza mahalline geldi. Yaralılar, ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çekici ile makilik alandan çıkarılan otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.
Yangın tüpü ile hızlı bir şekilde müdahale edilerek olası yangının önüne geçildi. Kaza'da yaralanan otomobil sürücüsü Burak K.'nin ağır yaralandığı, yanındaki arkadaşı Aykut A.'nın ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
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