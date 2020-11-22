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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdü

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdü

Ekiplerin denetiminden görüntü

Para Cezası Yunus Timleri Araç Kullanmak Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri 

-durdurulan araçtan görüntü
-gazetecilere tükürme görüntüsü
-genel detay

( DÜZCE )-4 kişiye 15 bin lira ceza yazıldı-Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı DÜZCE

- Sokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi. OIay Düzce Yığılca Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Akçakoca istikametine seyir halinde olan F.G. idaresindeki 54 RB 226 plakalı Ford marka otomobil, Yığılca ışıklı kavşakta uygulama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli yunus timlerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkan araç sürücüsü ve yanında bulunan 3 kişi hakkında ekipler tarafından idari para cezası uygulandığı esnada şahıslar olay yerinde görüntü almak isteyen gazetecilere “Bizi niye çekiyorsunuz. Maskemi çıkarayım da beni güzel çekin” diyerek görüntü alınmasını istemedi. Bu esnada şahıslardan bir tanesi gazetecilere tükürdü. Yapılan inceleme de araç sürücüsünün ehliyetinin yanında olmadığı tespit edilirken, araç içerisinde bulunan 3 kişinin maske takmadığı belirledi. Maske takmayan ve sokağa çıkan şahıslara toplamda 15 bin 550 lira idari para cezası kesildi. 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası İkinci olay ise Düzce Bahçeşehir bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Bahçeşehir bölgesinde seyir halinde olan Şakir G. İdaresindeki 54 DF 574 plakalı kamyonet polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu, diğer yolcularla birlikte kısıtlama esnasında sokağa çıktığı tespit edildi. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta bulundukları için 3 bin 150 lira, araç sürücüsüne ise ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplamda 6 bin 557 lira cezai işlem uygulandı. 3 kişiye ekipler tarafından toplamda 16 bin 7 lira idari para cezası uygulandı.
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