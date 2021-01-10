Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü

-Motosikletin çarptığı yerler

-Motosikletin durduğu yer

-Kol saatinin görüntüsü

-Yakınının şok olma anı

-Ölen adamın fotoğrafı



( ADANA )- Adana’da kısıtlamada sokağa çıkıp polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti, kendi ağır yaralandı ADANA



- Adana’da kısıtlamada sokağa çıkıp polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsünün çarptığı yaşlı adama hayatını kaybederken kendi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Erdi Şimşek (30) yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sabah saatlerinde 01 EZH 77 plakalı motosiklet ile dışarı çıktı. Şimşek, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Ceyhan istikametine doğru ilerlerken polis “dur” ihtarında bulundu. Bunun üzerine Şimşek durmayarak polisten kaçmaya başladı.

Poliste Şimşek’in peşine düştü. Şimşek Karataş Bulvarına geldiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Ahmet Tuğal’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tuğal yaralanırken Şimşek, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaç ve reklam panolarına çarparak motosikletten düştü. Ancak motosiklet sürücüsüz olarak yaklaşık 240 metre daha gidip yol ortasında durdu. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen ekipler Tuğal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şimşek ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şimşek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ise olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan incelemede sürücü Şimşek’in kol saatinin de refüjde olduğu görüldü.

Hayatını kaybeden Tuğal’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Tuğal’ın olay yerine gelen bir yakını ise yaşlı adamın cansız bedeninin yol ortasında görünce şok oldu.



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