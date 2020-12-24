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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kısıtlamada sokağa çıkan kadından ilginç savunma: 'Uyumuş kalmışım'

Kısıtlamada sokağa çıkan kadından ilginç savunma: 'Uyumuş kalmışım'

Kısıtlamaya uymayan kadına ceza yazılması

Polis Para Cezası Yabancı Turist Polis Ekipleri Muhalefet 

-Kadının “Uyumuş kalmışım” demesi
-Ekiplerin uygulaması
-Kadının yolda yürümesi
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) Kısıtlamada sokağa çıkan kadından ilginç savunma: "Uyumuş kalmışım" İSTANBUL

- Beyoğlu’nda akşam saatlerinde kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan bir kadına polis ekiplerince ceza kesildi. Kadın kendini “Uyumuş kalmışım” diyerek savundu. Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle hafta içi her gün saat 21.00’den sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda, yabancı turistler ve çeşitli meslek gruplarında çalışanlar hariç, 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkan kişilere işlem yapılacağı duyurulmuştu. Ancak yapılan tüm uyarılara ve kısıtlamaya rağmen geçtiğimiz gün Karaköy’de bir kadının kurala uymadığı görüldü.
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan kadını fark eden polis ekipleri kendisine Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçundan para cezası kesileceğini bildirdi. “Uyumuş kalmışım” diyerek kendini savundu Polisten, ceza yiyeceğini öğrenen kadın, “Bir kere daha böyle çıkmıştım, aşçı olduğumu söyleyince izin vermişlerdi. Ben kuralları bilmez olur muyum hiç. Ben dışarı hiç çıkmıyorum hatta gündüz bile çıkmıyorum. Bir işim yoktu, uyumuş kalmışım. Bana yazılan cezayı ödeyeceğim. Ne kadar ceza yazıldığı hakkında bilgim yok. Bundan sonra daha dikkatli olacağım” dedi.
Herhangi bir çalışma izni olmadığı halde kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan kadın, kendisine ceza yazılmasının ardından polislerin yanından ayrıldı.
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